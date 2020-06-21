Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakanlık desteği, Makine İhracatçıları Birliğinin organizasyonu ve Selçuk Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenecek "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yarın gerçekleştirilecek. Sanal fuar, 22-26 Haziran'da 24 saat ziyaretçilerine açık olacak. Fuar, 100'e yakın katılımcıyı dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturacak. İstişare Kurulunun 15'inci toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar başarıyla devam ediyor. Beklediğimizin üzerinde ilgi gördük. Fiziki fuarcılığa göre başarılı sonuçlar da aldık. Çünkü buraya iş insanımız sadece gezmek için değil, bir hedefi, amacı için geliyor ve muhatabını da bulursa bunu ticarete dönüştürebiliyor" dedi.