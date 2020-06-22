Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8369 lira alış fiyatı, 6,8454 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,6598 lira alış fiyatı, 7,6701 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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Dolar yeni haftanın ilk günü 22 Haziran 2020 sabahında spot piyasada 6,8369 lira alış fiyatı, 6,8454 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 7,6598 lira alış fiyatı, 7,6701 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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