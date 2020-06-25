Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paylaşımında aralarında Almanya, Fransa, Çin ve İngiltere gibi ülkelerin bu seneki borsa performanslarının yer aldığı grafiğe de yer veren Albayrak "Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu. Türk lirasına güvenen, Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, güven endeksinin haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor.”