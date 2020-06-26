Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dokuz toplantıda faiz indirimi yapan Merkez Bankası, 10'uncu toplantıda indirime gitmedi. Beklentiler, çeyrek puanlık faiz indirimi yönündeydi... Yapılan duyuruda, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlendiği belirtildi. Buna rağmen küresel ekonomideki belirsizliklerin yüksek olduğu belirtilen duyuruda "Normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecek. Toplam talep şartlarının sınırlayıcı etkisine rağmen, salgına bağlı maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergeleri bir miktar yükseliş gösterdi. Gıda enflasyonu da dönemsel ve salgına bağlı etkiler sebebiyle arttı. Bu unsurların tedbirlerle kademeli olarak ortadan kalkacağı, ancak yılın ikinci yarısında da talep yönlü etkilerin belirgin hâle geleceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankasının faiz kararının ardından dolar, 6,85 TL civarında yatay seyrine devam etti.