Yıldız Teknopark şirketlerinden Sanalogi’nin geliştirdiği yerli ve milli mobil uygulama; otel, seyahat acentesi, hastane gibi yerlerde fotokopi için kimliğinizi ya da pasaportunuzu ‘temastan’ koruyor. Kurumların mobil cihazlarına yükledikleri uygulama sayesinde pasaport veya kimlikteki cipi okumaları yeterli oluyor. Böylece kimliğinizi kimseye vermek ve kişilerle temas etmek zorunda kalmıyorsunuz. Şirketin Genel Müdürü Akif Akıncı, NFCREAD uygulaması ile temassız olarak 200 üzeri ülkeye ait 1.000’in üzerinde evrakın okunabildiğini ifade ederek “Dünyada bunu başaran ender firmalar arasındayız. NFCREAD uygulamasını diğer uygulamalardan ayıran en önemli özelliği çip içerisinden bilgi alınabilir olmasıdır” dedi.

12 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Uygulamayı; tur acenteleri, oteller, finans kurumları, konsolosluklar ile vakıf ve derneklerin kullandığını belirten Akıncı “Çipli ve çipsiz pasaport ve çipli kimlik kartlarını önce kamera ile taratıyor ve daha sonra okuma işlemi yapılan evrakın çipine dokundurtuyorsunuz ve detaylı daha fazla bilgiyi okuyabiliyorsunuz. Turizm sektörü için geliştirmiş olduğumuz şu an dünya üzerinde 12 ülkede aktif olarak kullanılan Turasistan programı sayesinde yüzlerce ülkeye ait 500 bin üzeri pasaport ve kimlik okumayı başardık. Bu sayı her yıl üçte bir oranında artmaktadır. En büyük ayrıcalığımız dünyanın her yerinde, her bölgesinde uygulamamızı test eden kullanıcılarımızın olmasıdır. Bu sayede ülkelerin yapmış oldukları değişiklikleri güncel olarak takip edebiliyor, anlık haber sahibi olabiliyor ve gelen geri bildirimleri çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyoruz. Bugüne kadar geçen zamanda çok fazla çözümleme yaparak algoritmalarımızda çok fazla genişleme gerçekleştirmiş durumdayız.”

HİÇBİR BİLGİ, CİHAZDA TUTULMUYOR

Kişisel bilgilerin güvenliğinin en üst öncelikleri olduğunu ifade eden Akıncı “NFCREAD programı ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu-Genel Veri Koruma Yönetmeliği kurallarına dikkat etmekteyiz, öncelikle kendi sunucularımızda hiçbir veri tutmadığımız gibi kesinlikle ilişkisel olmayan kurum kuruluş ve farklı bir platforma veri aktarmayarak hiçbir bilgiyi cihazda dahi tutmamaktayız” dedi. NFCREAD uygulamasının kimlik ve pasaportlardaki bilgileri dijitalleştirerek tabiatı koruduğunu, fotokopi olarak arşivlenmesi sonucu üçüncü kişilerin eline geçip oluşabilecek zararları ve riskleri de engellemeyi sağladığını anlatan Akıncı, şöyle konuştu: Uygulama sayesinde insanların temassız işlem yapmasını ve yapılan bir araştırmaya göre insan ömrünün ortalama altı ayının kayıt açmak için çeşitli kurumlarda bekleyerek geçmesini minimize etmiş bulunmaktayız. Uygulama, tüketicilerin istedikleri zaman istedikleri yerde evrakı okutarak ve bilgileri istedikleri yerle paylaşarak hızlı hatasız ve beklemeyi en aza indirmeye yaramaktadır.