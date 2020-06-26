Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye internet sitesi barındırma (web hosting) sektöründe 120.000’den fazla aktif müşterisi bulunan Natro’nun yüzde 100 hissesinin team.blue tarafından satın alınması işleminde imza süreci tamamlandı. Natro hissedarlarının danışmanı Kerim Kotan, ekonominin ve ülkeye yabancı sermaye girişinin önem kazandığı bir gündemde, şirketlerin iç ve dış pazarda güçlenmesi için ortaklıkların önemli bir finansman alternatifi olduğuna dikkat çekerek “Yirmi senedir söylediğim gibi ülkemize yabancı yatırımcının ilgisi hiçbir zaman bitmez. İnsanların evlerinden çıkamadığı son iki üç aylık dönemde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Natro’nun team.blue’ya satışı ve yine aynı dönemde bitirme aşamasına getirdiğimiz dört beş farklı proje bunun en büyük ispatı” dedi. Avrupa’da toplam 10 farklı ülkede hizmet vermeye devam eden team.blue, iki milyondan fazla KOBİ, küçük/ev ofis ve yazılım geliştiricilerine destek veriyor.