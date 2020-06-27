Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın sonrası yeni dünyada sadece büyük şirketler ve KOBİ'ler değil, esnaf da iş yapma şeklini değiştiriyor. Artık "dükkânına kapanan esnaf" dönemi son buluyor. E-Ticaret imkânlarını öğrenmiş ve bunu sonuna kadar kullanan esnaf, yeni düzende daha güçlü hâle gelecek. Bu konuda uzun süredir çeşitli destek programları uygulayan hükûmet de, söz konusu teşvikleri artırarak sürdürecek. Amaç, dünyaya malını satarak zenginleşen esnaf ve bu kanaldan da destek bularak büyüyen Türkiye... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından düzenlenen 'Mesleki Eğitim Toplantısı'na, video konferans sistemi üzerinden katıldı.

GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN...

Esnafın taleplerini, tavsiyelerini, şikâyetlerini aldıklarını, bunların takipçisi olduklarını belirten Bakan Pekcan "Biz 'güçlü esnaf, güçlü ekonomi' hedefimiz doğrultusunda, ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan esnafımızın rekabetçi şartlarda ticaret yapması için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Günümüzde artık daha fazla işletmeci, esnaf, sanatkâr ihracatçı olabilmeli. Bunun için hem destek mekanizmaları oluşturduk hem de eğitimler verdik. İnşallah yakın zamanda da esnafın daha fazla ihracatçı olabilmesi ve e-Ticaret yapabilmesi için, küresel bir firmamızla sadece esnafa yönelik yeni bir program başlatacağız. Amacımız, esnaf ve sanatkârımızı yerel işletme olmaktan çıkarak, e-Ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak. Hem esnafımızın işlerini daha büyütmesini hem ekonomimize daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Esnafımızı dünya pazarına açacağız" dedi.

TESK: MEMNUNUZ

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de bu dönemde birçok devlet desteğinin sağlandığını, bunların daha da artacak olmasının memnuniyetle karşılanacağını, esnafın kaldıramayacağı yüklerin azaltılmasının da süreci hızlandıracağını belirtti.

135 BİN İŞLETME ŞİMDİDEN KAZANDI

Pandemi döneminde esnafa yol göstermek için, Ticaret Bakanlığı tarafından Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi gibi eğitim ve bilgi portalleri devreye alındı. Bu platformlarda girişimcilik, online ticaret, ödeme sistemleri, e-Ticaret sitesi nasıl kurulur, e-Ticaret nasıl yapılır gibi konularda eğitim verildi. 'E-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasıyla 1,2 milyar liralık e-Ticaret hacmi gerçekleşti. 7 bin yeni istihdam oluştu. Kampanyadan 135 bin işletme yararlandı, hiç e-Ticaret yapmamış 3 bin küçük işletme kervana katıldı.