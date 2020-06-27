Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Varank "Bu fabrika sayesinde yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz enzim ithalatını engelleyebileceğiz. Fabrika ilk aşamada gıda güvenliğini odağına alarak un ve fruktoz şurubu üretiminde kullanılan endüstriyel enzimleri, tamamen yerli ve millî imkânlarla üretmeyi hedefliyor. Tek başına bu alanda Türkiye, yılda 30 milyon dolar ithalat yapıyor. Aldığım bilgilere göre, şu an nihai ürünlerin kalite test ve analizleri devam ediyor. Elbette sonuçlara bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki hafta ilk satış gerçekleşebilir. Çok farklı enzimlerin ithalatına da yılda 150 milyon dolar harcıyoruz. Beş senelik bir dönemde, ka-pasite artışıyla birlikte bu tutarın yüzde 90’ını ülkemizden karşılayabiliriz. Enzimde dışa bağımlılık azalıyor ama aynı zamanda bu işin ihracat boyutu da var. Hatta bu ihracatın kilogram başına değeri, üretilecek enziminin niteliğine göre 20 ile 100 dolar arasında değişiyor. Hâlihazırda ülkemizin kilogram başına ortalama ihracat katma değerinin sadece 1,4 dolar olduğunu hesaba katarsak, yapılan işin ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkıyor" dedi.