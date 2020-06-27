Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı bilgisini veren Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; sıfır olanlara 29 Haziran'da, iki olanlara 30 Haziran'da, dört olanlara 1 Temmuz'da, altı olanlara 2 Temmuz'da, sekiz olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasında bulundu.