Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran koronavirüs salgınında başarılı bir sınav veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vizyoner projeleri sayesinde turizm gelirlerini de artırmak için düğmeye bastı. İnsanlık tarihinin yeniden yazıldığı Göbeklitepe, Balıklıgöl, Eyyüb Peygamberin 'Sabır Makamı', siyah gülün yuvası Halfeti ve daha birçok önemli değeriyle Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

KENTİMİZ KAZANACAK

2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin ardından sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen ve Şanlıurfa'yı turizm şehri yapmakta kararlı olduğunu söyleyen Başkan Beyazgül, "İsotu, fıstığı ve zengin mutfak kültürü ile kentimiz bir cazibe merkezidir. ‘Kültür ve Turizm Yolu’, ‘Edessa’dan Fırat’a Turizm Yolu’ ve ‘Siverek Takoran Vadisi’ni; tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmaları kapsamında ele aldık. Kızılkoyun Mağaralarının ışıklandırılması, kale eteğinin gün yüzüne çıkarılması gibi birçok projeyle yeni bir turizm destinasyonu başlattık. Saklı cennetlerimiz bir bir kent ekonomisine kazandırılacak" ifadelerini kullandı.

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ

Yerli ve yabancı herkesi Şanlıurfa’ya davet eden Başkan Beyazgül “12 bin yıllık dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe ezberleri bozdu. Burası farklılıkların ahengini yansıtan müstesna bir şehir. Kentimizin güzelliklerini ve havasını solumanız gerekir. Medeniyetlerin beşiğini mutlaka görmelisiniz” şeklinde konuştu.

MİLYONLARCA MASKE DAĞITTIK

“Panik yok tedbir var” sloganıyla virüsle mücadele ettiklerini belirten Beyazgül "Kimseyi mağdur etmedik. Maddi imkânları kısıtlı olanlara hijyen malzemeleri ve gıda desteği sağladık. 65 yaş üstü 9 bin vatandaşı Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde arayarak isteklerini sorduk. Milyonlarca maskeyi ücretsiz dağıtttık" dedi.