Düzenlemeyle yararlanıcıya sağlanan vergi indirimi desteği; "her yıl net satışların asgari yüzde 2'si kadar AR-GE harcaması yapıldığının belgelendirilmesi" hâlinde, 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak. Proje bazlı teşvik sisteminden faydalanan firmaların yatırım dönemindeki istihdam maliyetlerinin azaltılabilmesi için, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının da bu dönemde başlatılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
AR-GE harcaması teşvik edilecek
29.06.2020 - 03:28 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmaların, AR-GE faaliyetlerine de kaynak ayırmasının teşvik edilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.
Etiketler : ar ge,ar ge harcaması,
714325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714325.aspx
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