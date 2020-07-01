Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Turizmde dünya ülkelerinin yarışında yepyeni bir döneme girildi. Mart ve nisan aylarında hastane koridorlarında hastaların dolu olduğu, günlük can kayıplarının rekor seviyelere ulaştığı ülkeler, turist akışının başlaması için veri açıklamayı bile bırakırken, Türkiye dünyadan gelecek turist talebine kilitlendi. Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren seyahat serbestisi getireceği listeye, vakaların hızla artıp ikinci dalganın yayıldığı Güney Kore'nin yanı sıra Cezayir, Gürcistan, Tayland, Tunus ve Japonya gibi ülkeleri dahi dâhil ederken Türkiye ve Rusya'yı liste dışı bıraktı ve listeye 'son iki haftada 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısının 16 civarında olan' ülkelerin dahil edildiğini bildirdi.

RUS AKINI BAŞLAYABİLİR

Dünya turizmcileri ise bu listelerin değil, kişilerin tercihlerinin önemli olduğunu dile getiriyor. Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Rusya ile hava yolu ulaşımını tekrar başlatmaya yönelik teklifini değerlendirdiklerini söyledi. Türk ve Alman sermayesi ortaklığı ile kurulan Sunexpress CEO'su Max Kownatzki de "Türkiye konusunda uzmanlaşmış tur operatörlerinden aldığımız geri bildirimler, Türkiye'ye daha fazla turist geleceğine dair işaretler veriyor. Avrupa'da yasaklar kalktıkça Türkiye'ye daha fazla turist getireceğiz. Bu sene Avrupa ile Mısır, Bulgaristan ve İtalya gibi diğer bölgelerde operasyonlarımızı durdurduk, Türkiye'ye odaklandık" dedi.

SAVAŞLAR BİLE TÜRKİYE'Yİ SEVENLERİ DURDURAMADI

Turizmciler, Türkiye'nin sürecin en başından beri şeffaf bir iletişimle mevcut durumu ve ulaşılmak istenen hedefi kamuoyuyla paylaşmasının uluslararası alanda da takdir topladığını belirtiyor. Kownatzki "Krizlere karşı dirençli olan, krizlerden güçlenerek çıkan Türkiye, bu krizi de güvenli, hijyenik güvenliği uygun maliyete sağlayan ülkelerin başında olarak aşacak. Geçmişte terör ve komşu ülkelerle savaş bile güneşlenmek, denize girmek, tarih ve kültürel mirasları ziyaret etmek, Türk lezzetlerini denemek isteyenleri durduramadı. Şimdi de durmayacaklar. Büyük tur operatörleriyle konuşuyoruz, Türkiye'ye talep yine yoğun. Ayrıca Türkiye tanıtımına odaklanan bir reklam kampanyası da başlattık" ifadesini kullandı.

TURİZMCİLER İKİNCİ DALGAYA ODAKLANDI

Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme gibi gözde tatil beldeleri, lise giriş ve üniversiteye giriş imtihanlarının bitmesinin ardından yeni bir tatilci akını bekliyor. İlk akının Ramazan Bayramı ile birlikte başladığını belirten turizmciler "Turizm testleri, şehirlerin meydanlarından çok daha güvenli" vurgusunu yapıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise turizm beldelerine giriş ve çıkışta test yapılmasını tavsiye ediyor. Bunun yapılmaması hâlinde iç turist akının sonunda 10-15 günlük tedirgin bir bekleyiş başlıyor. Yazlık misafirlerimiz Bodrum'a geldi, büyük endişe yaşadık ama korkulacak seviyede olmadı. Giriş veya çıkışta test yapılması endişeleri giderir" dedi.