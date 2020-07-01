Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, ABD merkezli e-Ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, yıllık bazda yüzde 32’lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşarak, dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü. Listenin ikinci sırasında yer alan Apple'ın değeri ise yüzde 14’lük artışla 352 milyar dolar olurken, üçüncü sırasında yüzde 30’luk artışla 327 milyar dolar marka değerine ulaşan ABD’li yazılım devi Microsoft bulunuyor.

Her sektörden şirketi etkileyen koronavirüse rağmen ilk 100’deki şirketlerin toplam marka değerleri geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 5,9 artışla 277 milyar dolar büyüdü. Böylece BrandZ Top 100’deki markaların toplam değerleri 5 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu meblağ, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılasına denk geliyor.

En değerli 10 marka

Amazon: 416 milyar dolar

Apple: 352 milyar dolar

Microsoft: 327 milyar dolar

Google: 324 milyar dolar

Visa: 187 milyar dolar

Alibaba: 153 milyar dolar

Tencent: 151 milyar dolar

Facebook: 147 milyar dolar

McDonald's: 129 milyar dolar

Mastercard: 108 milyar dolar