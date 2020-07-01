Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs etkilerinin en yoğun yaşandığı dönemde sağlık ve sosyal alandaki tedbirlerle güven kazanan, yurt dışında birçok ülkeye yardım gönderen Türkiye, ekonomik tedbirlerin meyvelerini de almaya başladı. İşletmeleri İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği gibi çalışmalarla destekleyen hükûmetin "Toparlanma ikinci yarıda hissedilecek" beklentisine dair ilk işaretler de alınmaya başladı.

Karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından sanayide kapasite kullanımı, reel kesimde güven, sanayide elektrik kullanımı ve siparişler arttı, pozitif rakamlar birbirini izledi. Haziranda reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 seviyesine yükseldi. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre yüzde 3,4 puan artarak yüzde 66'ya ulaştı. Umutlandıran rakamlar bunlarla sınırlı kalmadı. Sanayi kesiminde üretim için ham madde siparişlerinin durumunu gösteren MÜSİAD SAMEKS endeksi 44,1'e yükseldi. Sanayide elektrik tüketimi mayıs ayına göre yüzde 18 artarken, organize sanayi bölgelerinde (OSB) bu artış yüzde 31'e ulaştı. Üstelik haziran ayındaki elektrik tüketim miktarları, geçen yılın haziran ayından bile yüksek. Sanayiciler, geçtiğimiz üç ayda Türkiye'nin tedarik zincirindeki öneminin anlaşılması sebebiyle ihracat taleplerinde artış yaşandığını, bunun önümüzdeki günlerde kapasite kullanımı ve sanayi üretim rakamlarına da yansıyacağı tahmininde bulunuyor.

İHRACATTA SANAYİNİN PAYI YÜZDE 93,8'E ULAŞTI

Mayıs ayında ihracatta imalat sanayiinin payı yüzde 93,8 olurken ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,7 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayii ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti.

12 BİN KİŞİYE İŞ OLACAK TEŞVİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 513 yatırım teşvik belgesi verdi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 945 milyon 283 bin 899 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 12 bin 837 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

MÜSİAD SAMEKS YÜZDE 44,1'E ÇIKTI

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Satın Alma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), haziranda önceki aya göre 1 puan artarak 44,1 değerine yükseldi. 50 rakamının pozitifi işaret ettiği endeksi değerlendiren üyeler, pozitif çıkışın sürmesini bekliyor.

SANAYİ VE TİCARETİN ENERJİSİ YÜKSELİYOR

Ekonomide güçlü çıkışın önemli verilerinden birisi de, üretimde kullanılan enerji miktarları. Hazirana dair veriler, sanayi ve ticarette elektrik kullanımının hızla yükseldiğini gösterdi. Buna göre, mart ortasından mayıs ayı ortasına kadar geçen dönemde, evlerde fırın kullanımın etkisiyle hızla yükselip sanayide gerileyen elektrik tüketiminde şimdi ibre tersine döndü. Tüketim evlerde azaldı, sanayide arttı. Sanayide elektrik tüketimi mayıs ayına göre yüzde 18 artarken, OSB'lerde (Organize Sanayi Bölgesi) artış yüzde 31'i buldu. Kolen Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, normalleşme süreciyle birlikte keskin bir çıkış yaşandığını belirterek "Global ölçekte ekonomik büyümenin, işgücüne katılımın ve üretimin en önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimimiz arttıkça ekonomik toparlanma da hız kazanacak" diye konuştu.

HAZİRANDA İHRACAT REKORU KIRILACAK

200'ün üzerinde ülke ve serbest ticaret bölgesine satış yapan ihracatçılar, haziran ayına hızlı girdi. Sübvansiyonlu krediler ve devlet desteklerinin de etkisiyle haziran ayında ihracat rekoru bekleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Haziran ayının 23 gününde ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı. Haziran sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız" diyerek bu müjdeyi duyurmuş, bankacılık sektörünün artan kredi hacimleriyle ihracatın desteklendiğine dikkat çekmişti.