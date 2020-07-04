Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, salgını kontrol altına alma ve tıbbi malzeme üretiminde dünyaya örnek oldu, yayılma hızını azalttı. Buna rağmen seyahat edecek turistlerin birlik içinde kalmasını sağlamak isteyen Avrupa Birliği (AB), vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkelerden olan Türkiye'ye seyahat kısıtlaması getirdi. İspanya, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin vaka sayılarına dair yanıltıcı bilgi verdiği iddiaları bulunurken, milyonlarca Türk vatandaşının bulunduğu Almanya, Türkiye'yi yasak kapsamında tutmaya devam etti. Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Almanya'ya ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkede ‘mevkidaşlarıyla’ gö-rüştüğünü, salgın için alınan tedbirleri içeren bilgileri ilettiklerini, en kısa zamanda Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldıracağını, bu ülkeyi diğer AB ülkelerinin izleyeceğini ifade etti.

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden olan, 3,5 milyon Türk vatandaşının bulunduğu Almanya'dan yasağın kalktığına dair haber beklenirken, İngiltere Türkiye'yi kısıtlamalardan muaf tuttuğuna dair açıklama yaptı. Açıklama ile İngiltere, yurt dışından ülkesine gelenlere uygulanan 14 günlük karantina mecburiyeti konusunda Türkiye ve 58 ülkeye muafiyet getirdiğini duyurdu. Buna göre 59 ülke vatandaşı, 10 Temmuz'dan itibaren İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra, 14 günlük karantinaya bağlı olmayacak. Tam listenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2021'i hedefleyip maça hazırlanalım

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya turizm sektörü için 2020'nin "kayıp yıl" olduğunu belirterek "2021'i hedefleyip, pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırıp maça hazırlanmak lazım. Uluslararası turizm pazarında 2021'de çok önemli bir mücadele olacak" dedi. Bütün tedbirleri alarak misafirleri ağırlarken, 2021'e hazırlanmak gerektiğini söyleyen Bağlıkaya "2020 bütün dünya için kayıp ama 2021 çok çetin geçeçcek. Türkiye'nin hazır ve güçlü olması gerek. Bugünden itibaren 2021 için pazarlamaya çok ciddi hazırlanmalı" dedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasının haksız olduğunu, Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısının birçok ülkenin önünde olduğunu söyleyen Bağlıkaya "Kısıtlama olmayan ülkelerde dahi insanlar seyahat etmek istemiyor. İçeride tatil imkânı olmayanlar için ise adres Türkiye olacak" dedi.