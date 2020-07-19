Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gemi yapımı, telekomünikasyon, ayakkabı imalatı ve elektrik üretimi gibi birçok alanı içinde barındıran imalat sektörüne, son beş yılda sabit yatırım tutarı 277,6 milyar lira olan 13 bin 617 proje için teşvik belgesi verildi. Böylece 531 bin 404 kişilik istihdam oluşturulması hedeflendi. Enerji sektörü 217,7 milyar liralık sabit yatırım için 5 bin 921 teşvik belgesiyle ikinci sırada yer aldı. Bu sektörde de 22 bin 128 kişilik istihdam sağlanması amaçlandı.