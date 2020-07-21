Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını dile getiren Koçal “Özellikle günlük veya saatlik kiralamalarda araç belirlenen otoparklara bırakılıyor. Aracı kiralayan tüketici anahtarı otomobilin içinde bırakıyor ve şirket de kapıları otomatik olarak uygulama üzerinden kapatıyor. O aracı kiralamak isteyen başka bir vatandaşa sistem üzerinden kapılar açılarak anahtarı kiracının alması sağlanıyor. Bu döngü böyle sürüyor. Burada iki tüketici arasında araç kontrol edilmeyebiliyor. Bu nedenle bir başkasının verdiği zararı ödememek için de aracın fotoğraflarının çekilmesi gerekiyor” dedi. Koçal, bu konuda Kadıköy'de benzer olayı yaşayan bir tüketicinin kendilerine ulaştığını kaydederek “Tüketiciye, ‘kredi kartını iptal etmesini ve gelen faturaya noterden itiraz etmesini’ söyledik. Vatandaşımız itiraz edince birkaç gün sonra karşı taraf faturayı iptal etti" diye konuştu. Koçal, faturanın iptal edilmemesi hâlinde vatandaşın bütün belgelerle birlikte yedi gün içerisinde tüketici hakem heyetlerine iptal için başvurabileceğini söyledi.