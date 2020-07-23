Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki sert yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın pandeminin daha da kötüleşeceği yönündeki açıklamaları etkili oldu. Altının sene başından temmuz ayına kadar olan sürede ons bazında yaklaşık yüzde 35 arttığına işaret eden Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı “Altın, değer kazanmaya devam edecek. Altının ons fiyatı şu anda 1.860 bandında seyrediyor. Ons fiyatının 1.980 dolar seviyesini kırıp artış yaşayacağını öngörüyoruz. Küresel piyasalara baktığımız zaman; Almanya, Malezya, Endonezya ve Çin, altının kendi değerinin yaklaşık yüzde 10’unun üzerinde işlem yapıyor” ifadelerini kullandı. Dünyada altına talebin olduğunu vurgulayan Yazıcı “Uzun vadeli olarak yapılan altın yatırımı kazandıracaktır. Altının 400 ile 450 lira bandında hareketli olacağını öngörüyoruz. Gram altının fiyatı 410 lira, çeyrek altın 670 lira, cumhuriyet altını ise 2 bin 750 lira civarında işlem görüyor” diye konuştu.

Son zamanlarda gümüşe de talebin olduğuna dikkat çeken Yazıcı “1 kilo gümüş şu anda 5 bin lira civarında işlem görüyor. Hem altın hem de gümüş rekor seviyelere ulaştı. Vatandaş, 1 kilo altını 410 bin liraya almak yerine 5 bin liraya 1 kilo gümüş alıyor” açıklamalarında bulundu.