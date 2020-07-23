Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN, geliştirdiği ilk tıbbi cihazları bu yıl kullanıma sunacak. ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, ASELSAN'ın marka değeriyle sağlık alanında da ülkenin amiral gemisi olmayı amaçladığını söyledi. Sağlık alanında ‘görüntüleme cihazları’, ‘tanı, teşhis ve takip cihazları’ ve ‘yaşam destek cihazları’ olmak üzere üç alanı hedef olarak belirlediklerini ifade eden Bekar, “MR cihazı için 2023 dedik ama 2022'de ticari ilk ürününün çıkması konusunda görevlendirildik. MR’ın seri üretim geliştirme çalışmalarına başladık, son evredeyiz. Dışarıdan klasik bir MR gibi gözükse de içinde kendi geliştirdiğimiz komponentlerin olduğu bir MR çıkacak ve dünyada muadili bulunmayacak, çok daha öncü olacak. 6.000 solunum cihazının üretimini sürdürüyoruz ve dünyada bu cihaza ciddi talep var. Seri üretimden çıkan elektro şok cihazlarını ağustos-eylül aylarında görebileceğiz. Yurt dışında pazarlamaya başladık, siparişler de aldık. Mobil x-ray cihazını sene sonunda hastanelerde görmeyi amaçlıyoruz. Hasta başı monitör, mamografi gibi cihazlar da ürün portföyümüzde yer alıyor” değerlendirmesini yaptı. Bekar, Sağlık Bakanlığının 10 yıllık MR, ultrason gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin ihalesi için de hazır olduklarını söyledi.