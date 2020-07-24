Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 50 milyar liralık bir ciro beklediklerini açıkladı. Normalleşme sürecinin de etkisiyle satışların artacağını öngördüklerini belirten Palandöken “Hayvan besicilerimiz kurbanlıkları pazara sürerken, bakkaldan manava, fırıncıdan pastacıya, kasaptan kuru yemişçiye, konfeksiyoncudan terziye, berberden kuaförlere kadar tüm esnafımız, hummalı bir şekilde çalışarak, istenen hijyen şartlarını da yerine getirerek vatandaşların Kurban Bayramı için talebini karşılamaya hazır. Kurban Bayramı alışverişleri sayesinde çarşı pazardaki canlılık esnafımızın yüzünü güldürecek” dedi.