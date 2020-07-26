2,7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi (KDV) beyannameleri ile bunlara tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, her bir dönem için altı ay ertelenmişti. Ertelenen vergi yükümlülüklerinden bazılarının uygulanma süresi geldi. Buna göre mükelleflerin ikinci çeyreğe ilişkin beyannamelerini vermesi gerekiyor. Bu beyannameler için tahakkuk eden vergiler ise ekim, kasım ve aralık aylarının sonunda ödenecek.
Ertelenen vergi beyannameleri için yarın son
26.07.2020 - 04:11 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevlerini, yarın gün sonuna kadar yerine getirmesi gerekiyor.
Etiketler : vergi beyannemesi,vergi beyannemesi son günü,
720712 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/720712.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER