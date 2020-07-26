Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2,7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi (KDV) beyannameleri ile bunlara tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, her bir dönem için altı ay ertelenmişti. Ertelenen vergi yükümlülüklerinden bazılarının uygulanma süresi geldi. Buna göre mükelleflerin ikinci çeyreğe ilişkin beyannamelerini vermesi gerekiyor. Bu beyannameler için tahakkuk eden vergiler ise ekim, kasım ve aralık aylarının sonunda ödenecek.