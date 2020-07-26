Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle zor günler yaşayan turizm sektörü umutlarını ağustos ayına bağladı. Türkiye ile Rusya arasında uçuşların başlayacağına yönelik kararın açıklanmasının ardından rezervasyonlarda artış yaşanırken bayram sonrası AB kapısının da Türkiye'ye açılması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ağustos itibarıyla başta Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlanacağını belirterek, yurt dışından rezervasyonların gelmeye başladığını söyledi.

500 OTELE GÜVENLİ SERTİFİKA

Turizmde gerekli bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Alpaslan “Haziran ayından bu yana 500'e yakın tesisin Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Bu sadece turizm tesisleriyle de sınırlı değildi. Bir turistin ülkesinden ülkemize gelene, tatil yapıp dönene kadarki bütün süreçlerde, ulaşımda havalimanında, hava yolunda, seyahat acentesinde, restoranlarda, tesislerde bütün alanlarda bu sertifika programı işliyor. Bunu dünyada ilk olacak şekilde Türkiye'de ortaya koyduk. Sistemimiz dünyada övgüyle izlemekte” ifadelerini kullandı.

AB İLE ARAMIZA EKOVİRÜS GİRDİ

1 Haziran'dan itibaren turizmde kademeli olarak normalleşme sürecinin yaşandığına değinen Alpaslan, başta Ukrayna ile İngiltere olmak üzere yabancı ziyaretçilerin Türkiye'ye gelmeye başladığını kaydetti. Alpaslan, Almanya ile AB ülkelerinin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: Almanya, AB ülkeleri ve Rusya en büyük pazarlarımızdan birileri. Bu ülkelerde de turizm hareketliliğinin başlamasını istiyoruz. Almanya'da hazirandan beri çok yoğun girişimlerimiz var. Aslında açılmasının önünde hiçbir engel yok ama Almanya'da sağlık, güvenlik veya turizm açısından bir tereddütleri olmamasına, onları ikna etmemize rağmen daha çok ekonomik ve siyasi sebeplerle ekovirüs gerekçeleriyle biraz süreci uzatmaktalar. Ama gelişmeler göstermektedir ki, Almanya en kısa sürede belki lokal, arkasından tüm Türkiye'ye açılacaktır. Almanya ve AB ülkelerinde en geç ağustos itibarıyla turizm hareketliliği başlayacak.

RUSLAR ANTALYA'YA GELİYOR

Rusya ile uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağını hatırlatan Alpaslan, ilk etapta İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos'ta da tatil beldelerine uçuşların gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından rezervasyonların başladığına dikkati çeken Alpaslan “Dolayısıyla ağustos itibarıyla başta turizmin başkenti Antalya olmak üzere turizm hareketliliğinde normalleşmeyi sağlayacağız. Her ne kadar istediğimiz sonuçlar olmasa da sezonu daha az kayıpla kapatmak anlamında inşallah bu hareketliliği ağustosta yaşayacağız. Başta AB, Almanya ve Rusya olmak üzere dünyanın her ülkesinden turistleri bekliyoruz” diye konuştu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Türkiye ile Rusya arasında uçuşların başlayacağına yönelik kararın açıklanmasının bile rezervasyonları olumlu etkilediğini dile getirdi. Rusların daha önceki yıllarda olduğu gibi Antalya'yı tercih edeceklerini aktaran Atmaca “Rusya en çok turist getiren ülke. 10 Ağustos'tan itibaren şehre Rus akını bekliyoruz. Marttan bu yana gelemiyorlardı, onlar da Covid-19 sebebiyle zor günler geçirdi” dedi.

İRİNA BALCI: RUSLARIN VALİZLERİ HAZIR

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı çok sayıda turistin Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın Ruslar için çok önemli bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Balcı “Rusların valizleri zaten hazırdı. Uçuşların başlamasıyla havalimanında yoğunluk oluşturacaklardır. Çünkü Covid-19 sebebiyle eve kapandılar, sıkıldılar. Artık tatil yapmak, denize girmek ve güneşlenmek istiyorlar. Hasret ağustosta bitecek. Antalya bizler için çok önemli bir şehir, bizim yazlığımız. Aylardır Türkiye'ye gelemiyorlardı, buraya hasret kaldılar” değerlendirmesinde bulundu.