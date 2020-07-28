Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya, yakın geçmişte benzeri görülmemiş ekonomik ve siyasi kargaşa döneminden geçiyor. ABD-Çin gerilimi, pandemi ve merkez bankalarının bedava para politikası, bir süredir altın fiyatlarını yukarı taşıyordu. Piyasalarda aynı hikâye devam ederken, fiyatlarda yeni rekorlar geldi. Altının ons fiyatı, 1.950 dolara yaklaşarak bütün zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. İçeride de gram altın 430 TL'yi, çeyrek altın 715 TL'yi gördü.

Yatırımcılar, koronavirüs pandemisinin global büyümeyi olumsuz etkilemesi ile birlikte güvenli liman niteliğinden dolayı altına yöneldi. Ancak jeopolitik gerilimin artması, reel faizlerin sert düşmesi, doların zayıflaması ve bütün dünyada hükûmetler ile merkez bankalarının daha önce görülmemiş büyüklükteki teşvik paketleri açıklaması da altını besledi. Analistler “Güçlü kazançlar kaçınılmazdı, zira merkez bankaları finans sistemine büyük miktarda para pompalıyor. Küresel finans krizi sonrası döneme benzer bir ortama girdik. Onsta yakın gelecekte 2 bin dolar seviyesi görülebilir. Daha sonra bir süre buralarda konsolide olabilir” görüşünü dile getiriyor. Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankasının bugün başlayacak toplantısına çevrildi. FED’in “genişlemeci para politikası duruşunu koruyacağı” beklentileri hâkim...

500 TL GÖRÜLEBİLİR

Öte yandan altında hızlı yükselişle birlikte içeride de hedef fiyatlar yukarı yönlü revize edildi. Kuyumcular “Böyle devam ederse yılbaşına kadar 500 lira görülebilir. Vatandaşlar yeni alımda temkinli olsa da elinde altın bulunduranlar bir süre daha bekleyebilir” dedi.