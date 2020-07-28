Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın sonrası normalleşme adımları ile birlikte gelen öncü göstergeler, üçüncü çeyrek için olumlu sinyaller veriyor. Küresel ticaretin ve ekonomilerin durma noktasına geldiği dönemde, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı makroekonomik verilerde sert düşüşler görüldü. Türkiye, salgının ilk görülmeye başlandığı mart ayında proaktif bir yaklaşım sergileyerek bütün kurumlarıyla reel sektöre, finansal piyasalar ve vatandaşlara yönelik destek adımlarını devreye soktu. Ekonomi yönetiminin destekleyici adımları ve normalleşme sürecindeki kararları, üçüncü çeyrek öncü göstergelerine pozitif yansımaya başladı.

GÜVEN YÜKSELİŞTE

Salgının en şiddetli yaşandığı ikinci çeyrekte Reel Kesim Güven endeksi (RKGE) nisan ayında bir önceki aya göre 32,9 puan azalarak 66,80 seviyesine gerilemişti. Alınan kararların olumlu etkisiyle dipten dönen Reel Kesim Güven Endeksi, üç ay üst üste yükselerek temmuz ayında tekrar 100 seviyesinin üzerini gördü. Reel Kesim Güven Endeksi, geçen senenin aynı aynı ayına göre de 1,9 puanlık artışla 100,7 oldu.

KAPASİTE ARTIŞTA

İmalat sanayii kapasite kullanım oranı da özellikle pandemi döneminde sert düşerek nisan ayında yüzde 61,6 seviyesine kadar gerilemişti. Ekonominin tekrar normalleşme süreciyle birlikte yükselişe geçen kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 4,6 puan yükselerek yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ilk çeyrekte yüzde 75,6 ve ikinci çeyrekte yüzde 63,4 gerçekleşen ortalama kapasite kullanım oranının, üçüncü çeyreğe belirgin toparlanma ile giriş yaptığını söyledi. RKGE'nin de sert yükseldiğini aktaran Bürümcekçi, şunları değerlendirmeleri yaptı:

RİSKLER AZALIYOR

Toplam siparişlere işaret eden PMI endeksi de yüksek seviyelerini koruyor. Alt endekslerde en fazla artış; son üç ay toplam sipariş, mevcut toplam sipariş ve gelecek üç ay üretim hacmi eğiliminde kaydedildi. Sabit sermaye yatırım harcaması eğilimi ise daha sınırlı toparlandı. İkinci çeyrekte makine-teçhizat yatırımlarında toparlanma kesintiye uğramıştı. Üçüncü çeyrekte ise sınırlı toparlanma olacak. Salgına ilişkin gelişmelerle, 2020 büyüme tahminini yüzde 0-1 aralığına çektik. Üçüncü çeyrekten itibaren belirgin toparlanma varsayımı altında yapılan bu tahmin üzerindeki riskler de azalıyor.