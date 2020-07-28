Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." dedi.
Bakan Varank: 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz
28.07.2020 - 16:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
721246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/721246.aspx
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