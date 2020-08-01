Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayici ve elektrik üreten santraller, ağustos ayında BOTAŞ’tan sözleşmelerinin üstünde gaz talep etmeleri hâlinde daha az ödeme yapacak. Mevcut durumda her bin metreküp gaza bin 400 TL ödeniyor. Sadece sözleşmeyi aşan miktar için geçerli olacak gaz tarifesi ise bin 260 TL olarak belirlendi.