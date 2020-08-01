Sanayici ve elektrik üreten santraller, ağustos ayında BOTAŞ’tan sözleşmelerinin üstünde gaz talep etmeleri hâlinde daha az ödeme yapacak. Mevcut durumda her bin metreküp gaza bin 400 TL ödeniyor. Sadece sözleşmeyi aşan miktar için geçerli olacak gaz tarifesi ise bin 260 TL olarak belirlendi.
Fazla gaz tüketen daha az ödeyecek
01.08.2020 - 03:23 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BOTAŞ, ağustos ayı doğalgaz tarifelerini belirledi. Fiyatlar, bütün abone grupları için sabit tutuldu. Ancak sanayi tarafında tüketimi teşvik edecek önemli bir adım atıldı.
Etiketler : botaş,gaz,
721982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/721982.aspx
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