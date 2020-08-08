Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzer sıkıntı, ham maddede dışa bağımlı sektörlerde de yaşanıyor. Dövizdeki son artışların bazı alanlarda fiyatları etkilemesinden korkuluyor. Kur artışının kendilerini olumsuz etkileyeceğini belirten sanayiciler "İhracata etkisi olumlu olur. Ancak her zaman stabil ve öngörülebilir bir kur arzularız. Nerede kalıcı olacağını, nereye kadar çıkabileceğini kestiremiyoruz. Bu da kuşkusuz ithal girdilerimize olumsuz yansıyor” görüşünü dile getiriyor. Dövizdeki yükseliş, ilk olarak ithal otomobil fiyatlarında kendini gösteriyor. Sektör temsilcileri "İthal markalar ağustos başında yüzde 5-7 bandında zam yapmak zorunda kaldı. Yerli üreticiler de kur artışını belli oranda yansıtmak zorunda. Bu fiyat artışları sıfır araç talebinde daralmaya yol açabilir” uyarısında bulundu. Beyaz eşya ham maddenin yaklaşık yüzde 20'si ithal çelik. Mobilyada da sünger ve cila gibi bazı malzemeler yurt dışından alınıyor. Her iki sektörde de döviz artışından kaynaklanan maliyet artışının, son çeyreğine fiyatlara yansıması bekleniyor. Yüzde 70 oranında dışa bağımlı kimya sektörünün ise daha fazla etkileneceği öngörülüyor.