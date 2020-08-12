Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak." dedi.

Albayrak, kur gelişmelerine ilişkin, "Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az." diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Kur iner, çıkar. Esas olan, finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Türkiye yüzde 5 küçülecek' iddiasında bulunanlar yine yanılacaklar. Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi." dedi.

Bakan Albayrak, "Tüm veriler toparlanmanın güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor." diye konuştu.