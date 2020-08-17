Merkez Bankası: Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.
Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
17.08.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası: Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.
Etiketler : Merkez Bankası,
725447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/725447.aspx
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