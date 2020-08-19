Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri göstermesine rağmen, vaka artışının yeni risk olarak bütün dünyayı etkilediğini açıkladı. Küresel ticaretin nisan ve mayıs aylarında yaşadığı zayıflamanın ardından çoğu ülkede senkronize bir gelişme gösterdiğine işaret edilen açıklamada "Ancak ticari faaliyet, 2020'nin geri kalanında tüketici talebindeki yavaş toparlanmanın etkisiyle kademeli olarak artacaktır. Covid-19 vakalarının yeniden artma riski, karantina tedbirlerinin yeniden uygulanmasına ve tedarik zincirinde bozulmalara neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

COVID, ZİNCİRLERİ KIRIYOR

Her geçen gün küreselleşen ekonominin, Covid-19 sebebiyle içe döndüğüne vurgu yapılan açıklamada, dünya genelinde ticaret müzakerelerinin gecikeceğine vurgu yapılırken "Ticaret gerilimleri ve Covid-19, küresel tedarik zincirinin sağlamlığını test ediyor" ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca salgının uluslararası tedariki zorlaştıracağı vurgusu da yapılıyor.

YERLİLİK VE DOĞRUDAN YATIRIMLAR DA ARTACAK

Açıklamada salgının yerel tedarik zincirlerini güçlendireceğine de vurgu yapıldı. Kuruluş "Otomotiv ve elektronik gibi hızlı gelişen ve çok daha global olan sektörlerde yerel tedarik zincirine geçişi hızlandırabilecek. Hükümetlerin ilaç ve gıda gibi kritik ürünlerde de yerli üretime geçişi destekleyeceği ihtimali yükseliyor" denildi. Açıklamada ayrıca "Üretim, son tüketiciye en yakın şekilde gerçekleştirilmek istenecek. Bu da küresel zincirleri ani şoklara daha dayanıklı hâle getirecek" denildi. Bu yorum da uluslararası zincirlerin ticaret yerine, doğrudan yatırımı tercih edebileceği şeklinde yorumlandı.

TÜRKİYE HIZLI ÇIKIŞI GÖREN İLK ÜLKE OLUR

Eski ekonomi bakanlarından olan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, salgın sebebiyle dünya ticaretinin yüzde 6 daraldığını, salgının sona ermesiyle ekonomisi en hızlı düzelecek ilk ülkenin Türkiye olacağını söyledi. Tüfenkci, "Türkiye Libya, Yunanistan, Suriye meseleleriyle uluslararası bir mücadele veriyor. Bütün amaç insanların ekonomik refahını artırmak. Sağlık alanında sürdürülen çabanın vatandaş tarafından desteklenmesi hâlinde çok önemli başarıların yakın olduğu bir gerçek" dedi.