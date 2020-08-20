Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek festivale toplam 20.197 takım başvuru yaptı. TEKNOFEST'e 3891 takım ile en fazla başvuruyu Gaziantep yaptı. Gazinantep’i takip eden ve ilk 10’a giren iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Adana oldu. 23 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlandı. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor olacak.

Öte yandan 23 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 2019’dan farklı olarak Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması kategorileri eklendi.