Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

BURSA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ programı kapsamında dün Bursa’nın üç ayrı noktasında eşzamanlı gerçekleştirilen yıkım törenine katıldı. Ulucami çevresinin düzenlenmesi, tarihî yapıların ortaya çıkarılması için hazırlanan Çarşıbaşı Meydan Projesi çerçevesinde Hanlar Bölgesi’ndeki binalar, Çelik Palas Otelinin arkasında yer alan, atıl vaziyette risk oluşturan 40 dönüm alandaki otel binası ile Kapalı Spor Salonu eş zamanlı olarak yıkılırken Bakan Kurum, şehirde Türkiye’nin en büyük dönüşüm projelerinden birini başlatacaklarını açıkladı. Yıkım töreninde konuşan Bakan Kurum, Bursa’nın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci başlattıklarını ifade ederek “Üç ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi’nden, Çekirge Teras Projesi’ne, yeni spor kompleksinden Sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize başlıyoruz" dedi.

50 MİLYON TL’LİK KAYNAK

23 şehirde tarihî şehir merkezlerini yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti: Bursa’mızda geçmişi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan; 430 bin metrekarelik Hanlar Bölgesi’nin bir bölümü UNESCO dünya tarihî miras listesinde. Hanlar Bölgesi; Tophane’den başlayarak; Ulucami’yi, Kozahan’ı, Pirinç Han’ı içine alarak Kayhan Çarsına kadar; 252 tarihî yapının yer aldığı bir bölge. İşte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini, bu Hanlar Bölgesi’nden başlatıyoruz. İlk etapta; proje için; Büyükşehir Belediyemize 50 milyon lira tahsis ettik. 12.400 metrekarelik bu alanı kapsayan Çarşıbaşı Meydanı’nda yer alan miadını doldurmuş 40 binayı, vatandaşlarımızın gönül rızasıyla yıkıyoruz. İşe İŞKUR, Kızılay binası gibi riskli yapıların yıkımıyla başlıyoruz. Ardından hızlıca Pirinç Han, Bakırcılar Çarşısı, Kapan Han, Eski İpek Hanını ihya edeceğiz. Ulucami’nin çevresini daha da güzelleştirecek, 12.400 metrekarelik yeni bir meydanı Bursa’mıza kazandıracağız. 32 yıldır metruk vaziyette duran, Osmangazi Çelik Palas Otelinin arkasındaki köhne yapıları yıkıyoruz. Burada Bursa’nın en vizyoner projelerinden olacak Çekirge Teras Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 23 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. 184 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Bursa’da 680 bin metrekarelik alanda beş millet bahçesi projemiz daha devam ediyor. Atatürk Stadyumunun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını haziran ayında gerçekleştirdik. Bu bahçemizin hemen yanında yer alan 50 yaşındaki kapalı spor salonunun da yıkımını başlatıyoruz. Burada modern bir spor kompleksini yaparak millet bahçemizin büyüklüğünü 42 bin metrakareden 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü hep birlikte sağladık. Şimdi de; ‘Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyoruz. Her sene 300 bin olmak üzere beş senede 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz.

YIKARAK DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Bakan Murat Kurum ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşmalarının ardından şehrin üç farklı alanındaki yıkımın startını verdi. Alinur Aktaş “Sadece yaparak değil yıkarak da Bursa'yı güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK PROJELERDEN BİRİ BAŞLAYACAK

Bakan Kurum “Bursa Kestel, Osmangazi ve Yıldırım’da 540 hektar büyüklüğünde beş riskli alanımızda çalışıyoruz. Ayrıca yine Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik’te 865 hektar büyüklüğünde beş rezerv yapı alanında da çalışmalarımıza başladık. İstanbul Esenler’deki 60 bin, Elâzığ ve Malatya’daki 24.500 konutluk dönüşüm projelerimizden sonra, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birini de Bursa’da başlatacağız. Yakın zamanda detaylarını açıklayacağımız bu vizyon projemiz de Bursa için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

194 PROJE TAMAMLANDI

Bursa'da 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projenin sürdüğünü anlatan Bakan Kurum “İlaveten, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında Bursa’da 3.771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. 2003’ten bugüne; içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi gibi sektörlerde; tam 4,3 milyar lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1,5 milyar liralık dokuz projemiz de Bursa’nın bütün ilçelerinde devam ediyor” dedi.