Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yuşkov “Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarından Türkiye’nin gaz alımı var. Türkiye’nin bu hatlar üzerinden gaz alımı ilkbahar ve yaz aylarında düşüyor. Türkiye’nin bulduğu doğalgaz sebebiyle bir hattı gözden çıkarabilir. Mavi Akım Gazprom’a ait değil. Botaş’ın da burada hissesi var. Türkler için Mavi Akım’dan gaz alımını durdurmak daha akılcı olacaktır” dedi. Türkiye’nin bulduğu doğalgaz sebebiyle biten enerji anlaşmalarının yeni görüşmelerinde Ankara'nın daha güçlü pozisyona geldiğini ifade eden Yuşkov, Libya ve Suriye konularında Rusya ile anlaşmazlıkları olan Türkiye’nin Moskova üzerinde büyük bir baskı kurabileceğine dikkat çekti. RusEnergy şirketinin petrol ve gaz araştırma uzmanı Mikhail Krutikhin ise "Türkiye tükettiği gazın bir kısmını Azerbaycan’dan ve İran’dan alıyor. Türkiye kendi çıkaracağı gazın yanı sıra Azerbaycan ve İran alternatiflerini kullanırsa Rus gazını almadan da yapabilir” diyerek bunun Rusya için büyük probleme yol açabileceğini söyledi.