Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Nehri üzerindeki Atatürk, Karakaya, Birecik ve Karkamış Barajları, enerji üretimi ve tarımsal sulamayla ülke ve yöre ekonomisine önemli katkı sunuyor. 27 Ağustos 1974'te hizmete giren Keban HES, o tarihten bu yana 270 milyar kilovatsaat enerji üretti. 675 kilometrekare büyüklüğündeki Keban Baraj Gölü’nün Murat Nehri’nin olduğu vadi boyunca uzunluğu 125 kilometreye ulaşıyor. 1965 yılında yapımına başlanan Keban HES'in 1974 yılında ilk dört büyük türbini, 1981 yılında da diğer dört türbini devreye girdi. Toplam kurulu gücü 1.330 megavat olan barajın hâlihazırda yıllık elektrik üretimi yaklaşık 6 milyar kilovatsaati buluyor. Keban Barajı, 1 milyon 824 bin konutun ihtiyacını tek başına karşılıyor. Ülke ekonomisine de 27 milyar dolar katkı sundu. Bu arada, Devlet Su İşleri, söz konusu baraj inşaatının 1966-1974 yılları arasında yapım çalışmalarını fotoğraflarla kayıt altına aldı. Fotoğraflarda inşaattaki büyük iş makineleri, sondaj ve patlatma çalışmalarıyla yıkılan eski Fırat Köprüsü de yer alıyor. Baraj inşaatında hayatını kaybeden işçilerin hatıraları, isimlerinin yazılı olduğu bent duvarı üstünde yapılan anıtla yaşatılıyor. ELÂZIĞ

Türk mühendisler tarafından yapılan ilk dev baraj

Kurulduğunda Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 20'sini tek başına karşılayan Keban Barajı, 1950'lerde Hirfanlı ve Sarıyar Barajlarıyla büyük baraj inşaatı tecrübesini kazanmış Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev tesis oldu. Baraj, sulama ve elektrik üretiminin yanı sıra balık avcılığıyla alternatif bir gelir imkânı sağlıyor.