Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,76'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 8,38 puanlık azalışla 1.100,55 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi de 0,79 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
28.08.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,76'lık düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
727920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727920.aspx
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