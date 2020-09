Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye’de endüstriyel yapılarda meydana gelen patlama ve yangınların sayısı her sene artış gösterirken yangınlar can ve mal kaybına sebep oluyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre sigorta sektöründe, büyük yangın hasarlarının oluşturduğu maddi zararın her yıl ortalama 500 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor. Endüstriyel tesislerdeki yangın riskinin ve hasarlarının alınacak önlemlerle azaltmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, bu yapılarda yanıcı malzeme kullanıldığını ve sigorta şirketlerinin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini aktardı. Hinginar, sigorta şirketlerini yapı sektöründe yangına dayanıklı malzeme üreten şirketleri desteklemeye, fabrikaları bu malzemeleri kullanma yönünde teşvik etmeye çağırdı. “Ülkemizde fabrikaların sigortalanması hâlâ mecburi değil, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mecburiyetk getirilebilir” diyen Fethi Hinginar, şöyle konuştu: Fabrikalar ekonomimizin, yerel kalkınmanın can damarıdır. Yangınları yüzde 100 önlemek mümkün olmasa da alınacak tedbirlerle sanayi yapılarını yangına hazırlıklı hâle getirmek, yangını büyümeden kontrol etmek, sebepn olacağı kayıpları azaltmak ve üretime yeniden başlama süresini kısaltmak mümkün. Sigorta şirketleri, yangın poliçesi kriterlerini, Yangın Yönetmeliği şartlarını rehber alarak belirleyebilir. Böylece endüstriyel tesislerde alınması gereken önlemlerin neler olacağı, doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilebilir. Doğru malzeme seçimi ve uygulamalar, yangın riskini ve muhtemel hasarları önemli ölçüde azaltır. Yangına dayanıklı yapıların daha düşük sigorta primleri ile ödüllendirilmesi sistemi geliştirir. Bu, hem sigortacılar hem de sigortalılar açısından kazançlı bir durumdur.