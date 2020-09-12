Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kriz zamanlarının en güvenli yatırım aracı hiç şüphesiz altın. Pandemi sürecinde de öyle oldu. Altının ons fiyatı 2 bin 60 dolar ile rekor kırarken gram altının fiyatı 500 liraya yaklaştı. Bu dönemde vatandaşlar da birikimlerini yastık altında saklama yoluna gitti. Verilere göre yastık altında en az 3 bin ton, yani 1,4 trilyon liralık altın olduğu tahmin ediliyor. Bu da 180-200 milyar dolara denk geliyor. Bu kadar yüklü miktarın atıl durması dış finansmana bağımlılığı artırırken ülkenin ekonomik potansiyelini tam olarak kullanamamasına yol açıyor.

KAMU BANKALARINDAN YENİ HİZMET

Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması için harekete geçen Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ile İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), Altın Değerleme Sistemi’ni (KADSİS) devreye aldı. Böylece vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabilecek, diledikleri zaman da fiziki altın ya da nakit olarak çekebilecek. Şu an yurt genelinde 70’in üzerinde altın değerleme noktası test aşamasında faaliyete geçmiş durumda. Bu sayının her geçen gün birçok ile yayılarak artacağı öngörülüyor.

PEKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Vatandaşın öncelikle bir kamu bankasında altın hesabının bulunması gerekiyor. Bunun ardından vatandaş, kendisine en yakın Altın Değerleme Noktası’na gidiyor. Bundan sonraki işlemlerin her aşamasında güvenlik amacıyla bankadan cep telefonuna onay kodları geliyor. İlk aşamada bir bilgilendirme formunun okunup imzalanmasının ardından cep telefonuna gelecek onay koduyla KADSİS’e giriş yapılıyor. Altını teslim ederken kamera kaydı yapılarak bu kayıt saklanıyor. Altın değerleme yetkilisiyle mutabık kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna gelecek onay koduyla altınların 24 ayar karşılığı gram cinsinden banka hesabına transferi gerçekleştiriliyor. Son olarak sistemin üreteceği teslim tutanağı alınarak işlem sonlandırılıyor.

KİRALIK KASA MASRAFINDAN KURTULUYOR

Sistemin bankaların mevcut altın toplama günlerinden temel iki farkı bulunuyor. Bunlardan ilki, vatandaşlar banka şubesinin altın yatırma gününü beklemeden kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya istediği zaman giderek altınlarını banka hesabına yatırabiliyor. İkinci olarak da vatandaşlar banka hesabına yatırdığı altını dilediği zaman fiziki olarak, yani yine altın şeklinde çekebiliyor. Bu durum altınlarını banka hesabına yatıranlara da kiralık kasa masrafından kurtarma alternatifi sağlıyor. Ayrıca isteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk lirasına çevirebiliyor. Alım-satım, bozdurma, nakde çevirme gibi işlemler yapılmadığı için altının değerinden herhangi bir komisyon ücreti alınmıyor.