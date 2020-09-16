Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Önümüzdeki günlerde imzalanacak protokolle, 81 ildeki Türk Patent ve Marka Kurumunun envanterinde kayıtlı olan 489 coğrafi işaretli ürüne, tek bir platform üzerinden ulaşılabilir hâle gelecek. Böylece Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı, Aydın inciri, Kars kaşarı gibi ürünler tek tıkla kapıya gelecek.

Türk Patent’e kayıtlı coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 25,7’si Adana biber salçası, karpuzu, Adapazarı beyaz kestane kabağı, Akşehir kirazı, Zivzik narı, Van gül reçeli gibi işlenmiş ve işlenmemiş meyve, sebze ve mantarlardan, yüzde 20,4’ü ise yemek ve çorbalardan oluşuyor. Ürünlerin yüzde 13,6’sı ise fırın ürünleri, hamur işleri ve tatlılar. Halı ve kilimlerin oranı yüzde 6, Van otlu peyniri, Kars kaşarı gibi ürünler ile çikolataların oranı ise yüzde 4.