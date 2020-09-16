Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın videokonferans yoluyla katıldığı etkinlikte, dört kategoride 12 başarılı ihracatçıya ödül verildi. Türkiye'nin pandemi sonrası pozitif ayrışarak en etkin ve hızlı toparlanan ülkeler arasında olduğunu belirten Bakan Pekcan, mücevher ihracatında yılın sekiz ayında yüzde 43 kayıp olduğunu, Covid-19 etkisiyle lüks tüketimin azaldığını anlattı. Pekcan, katma değerli üretimde sektörün yanında olacaklarını, yeni destek mekanizmaları üzerinde çalışacaklarını kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de geçen yıl 154 ülkede boy gösteren mücevher ihracatının 4,1 milyar dolara ulaştığını belirterek, 2020'nin ilk sekiz ayında ise küresel ticaretteki tüm zorlu şartlara rağmen, 2,1 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ise Covid-19'dan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini belirterek, 250 bin kişiyi istihdam eden, 20 milyar dolarlık mücevher sektörüne özel teşvikler geliştirilmesini istedi.