Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 472,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,90 liradan, 3 bin 165 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 186 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441 liradan, 3 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 120 liradan, bin 550 liradan alınan Yarım Ziynet bin 560 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satılıyor.