İtalyan Lisesinde görev yapan Türk öğretmenlerin maaş artışı ve haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı grev, 123 gün sonra bitti. Dersbaşı yapan eğitimciler “Eğilmedik, bükülmedik, istediğimizi aldık” dedi.

MAHMUT ÖZAY - İstanbul Beyoğlu’nun köklü eğitim kurumlarından Özel İtalyan Lisesinde Türk öğretmenlerin eşit ücret ve adil çalışma şartları talebiyle başlattığı grev mutlu sonla bitti. Tam 123 gündür kararlılıkla devam eden grev, okul yönetiminin geri adım atması ve hukuki bağlayıcılığı olan resmî tutanağın imzalanmasıyla resmen sona erdi. Gazetemizin ilk günden beri yakından takip ettiği ve sık sık gündeme getirdiği hak arama mücadelesinde düğüm çözüldü. Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının okul yönetimine verdiği sürenin dolmasıyla imzalar atıldı. Okul önünde gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından, haklarını alan öğretmenler büyük bir coşkuyla dersbaşı yaptı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada “Türk öğretmenleri artık bu okulda uluslararası standartlarda çalışma şartlarına ve hakkaniyetli bir ek ders sistemine kavuşmuştur” denildi. Eğitimciler açıklamalarında, Millî Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aylardır uzak kaldıkları sınıflarına geri dönen öğretmenleri, öğrencileri de özlemle karşıladı. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sabri Ergül “Bütün zorluklara rağmen asla geri adım atmadık. Haklıydık ve bu mücadeleyi kazanacağımızı biliyorduk” dedi. Özel İtalyan Lisesi Tarih Öğretmeni A. İlhan Gülek ise Türk öğretmenlerin onurlu duruşuna vurgu yaparak şunları söyledi: İlk günden beri söylüyoruz; haksızlığı kabul etmiyoruz. Bir Avrupalının bizim ülkemizde bize ikinci sınıf öğretmen muamelesi yapmasına izin veremezdik. İlk gün de söylemiştik: Türk öğretmenler ataları gibi eğilmez, ataları gibi bükülmez, ataları gibi öğretir. Ve sonunda istediğimizi aldık.

Haberle İlgili Daha Fazlası