Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşviklerin de daha erken azalabileceği tahminleri güçlenince dolar dünyada değer kazandı. İçeride de dolar, küresel hareketin etkisiyle 7,55'i gördü. Bu arada 11 Eylül ile biten haftada Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, 400 milyon dolar artışla 45 milyar 281 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler ise geçen hafta 643 milyon dolar artarak 88 milyar 189 milyon dolara yükseldi. Bankacılık sektörünün de kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar lira daha artarak, 3 trilyon 504 milyar liraya yaklaştı.