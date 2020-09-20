Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Normalleşme sürecinde canlanan sektörlerden birisi de mobilya oldu. Mağaza sahibi Fikret Odabaşı, vatandaşların evde bulunduğu süre içerisinde mobilyalarını yenileme ihtiyacını duyduğunu ifade ederek “İnsanlar ‘Ben burada yaşıyorum ama biraz daha rahat etmeliyim. Daha keyifli olmalıyım’ diye düşündü. Bir yenileme ihtiyacı oldu. Bu da vatandaşları mobilya alışverişine yönlendirdi” dedi. Satışların yüzde 25 arttığını söyleyen Odabaşı “Bu süreçte en çok koltuk ve dekor satışı yaptık. Dövizdeki değişim nedeniyle fiyatlarda yüzde 20’ye varan artış oldu. Fırsatçıların da etkisi var. Bu işin içinde her şey dolar demek değil. Bursa’dan gelen kumaşa da adamlar döviz bazında fiyat zammı yapıyor” diye konuştu.