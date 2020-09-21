Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15-17 Eylül arasında düzenlenen güvenlik ve savunma buluşması SEDEC'te, BizBize ile 24 ülkeden katılımcılar üç günde 700 toplantı yaptı. Yerli video konferans uygulaması, uluslararası alandaki ilk önemli sınavını başarıyla verirken 254 firma ve kurum temsilcisi, dünyanın dört bir yanından sorunsuz şekilde toplam 410 saatlik toplantı gerçekleştirdi. BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun “Aldığımız tepkiler, bu sınavı başarıyla verdiğimiz yönünde. Bunun yanında kullanıcılardan aldığımız tavsiye ve taleplerle uygulamamızı daha da geliştirip güçlü bir uluslararası marka oluşturma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.