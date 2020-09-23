Dün 468 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı bu sabah bugün güne 465 lira seviyelerinde başladı.
Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.033 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.
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Dün 468 lira seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı bu sabah bugün güne 465 lira seviyelerinde başladı.
Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.033 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor.
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