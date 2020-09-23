Döviz kurunda hareketlilik devam ediyor. Piyasalarda risk algısı devam ederken euro 9 TL ile tarihi zirveyi gördü.
Bugün dolar/TL 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor, euro ise zirvenin ardından 8,90 lira seviyelerinde işlem görüyor.
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Döviz kurunda hareketlilik devam ediyor. Piyasalarda risk algısı devam ederken euro 9 TL ile tarihi zirveyi gördü.
Bugün dolar/TL 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor, euro ise zirvenin ardından 8,90 lira seviyelerinde işlem görüyor.
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