Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konsept olarak karşımıza çıkan otomobillerden ilham alan tasarım ve yüksek teknolojik özellikleri ile dikkat çeken araç, 12 farklı ileri sürüş destek sistemine sahip. 7” dokunmatik ekran, akıllı telefon ekran yansıtması için Mirror Screen fonksiyonu ve internet bağlantılı hizmet gibi özelliklere sahip Yeni C3 156.500TL’den başlayan fiyatlar karşımıza çıkıyor. Başlangıç seviyesinde benzinli üç silindirli PureTech 83HP motor beş vitesli manuel şanzıman ile satışa sunulurken bir üst basamakta otomatik şanzıman kullanıcıları için yeni C3 PureTech 110HP EAT6 bulunuyor.