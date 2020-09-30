Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 482 milyar lira, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar lira oldu. Ağustosta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,14 olarak kayıtlara geçti. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, yüzde 29,2 artarak 3 trilyon 317 milyar lirayı aştı. Sektörün dönem net kârı da, 42 milyar 949 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.