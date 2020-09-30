Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 482 milyar lira, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar lira oldu. Ağustosta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,14 olarak kayıtlara geçti. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, yüzde 29,2 artarak 3 trilyon 317 milyar lirayı aştı. Sektörün dönem net kârı da, 42 milyar 949 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık sektörü yüzde 30 büyüdü
30.09.2020 - 03:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos sonu itibarıyla, 2019 sonuna kıyasla yüzde 30,2 artarak 5 trilyon 845 milyar lira oldu.
Etiketler : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
735467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/735467.aspx
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