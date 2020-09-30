Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri geçtiğimiz günlerde test uçuşlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirirken, uçan arabalar "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eylem planı kapsamında otonom araç ve hava taksilere (VTOL) yönelik gerekli yasal düzenlemelerinin yapılacağını bildirdi. AUS'un tanıtımında konuşan Karaismailoğlu, eylem planı ile seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanmayı, enerji verimliliğiyle ülkenin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: Ulusal AUS mimarisini hazırlayarak, entegrasyon standartlarını ülkemiz ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. İl Trafik Kontrol Merkezleri ve Kara Yolu Trafik Kontrol Merkezlerinin kurulmasıyla koordinasyonu sağlayacak geleceğe dönük ulaşım planlamalarıyla olay yönetimi yapacağız. AUS altyapısını güçlendirmek ve bu istemlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısını tesis edeceğiz.

Şehirlerdeki otopark sorunlarına yönelik de çözümler geliştireceklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: Bu soruna yönelik şehirlerimizde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine zemin hazırlayacak bir uygulama geliştireceğiz. AUS test ve uygulama koridoru kuracağız. Yapay zekâ, derin öğrenme, büyük veri, mobil teknolojiler, robotik, Endüstri 4.0 gibi teknolojilerdeki gelişmelerin AUS sektörü üzerindeki etkileri ve kullanım alanlarına yönelik çalışmaları da önümüzdeki yıllarda yürüteceğiz. Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın teşvik edilmesi için yolcu bilgilendirme sistemleri kuracağız.

OTONOM ARAÇ VE HAVA TAKSİ

Bakan Karaismailoğlu, strateji belgesinde yer alan uzun dönem hedefleri arasında ise AUS iş birliği uygulamalarının, otonom araçların yaygınlaştırılması, yerli ve milli araç içi haberleşme ve bilgi sistemlerinin üretilmesinin yer aldığını aktardı. Karaismailoğlu, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi, hava taksi (VTOL) ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, blok zincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımın tüm modlarında entegrasyonun sağlanmasının da uzun dönemli hedefler arasında bulunduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERE BEDAVA İNTERNET VERECEĞİZ

Dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu salgın koşullarında, son altı ayda bilgi ve iletişim altyapılarının öneminin daha da arttığını anlatan Karaismailoğlu "Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk üç aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 56 arttı. Güçlü haberleşme altyapımızla operatörlerimiz, tüm trafik artışlarını karşılayarak vatandaşlarımıza kesintisiz iletişim sunmaya devam etmektedir. Diğer yandan vatandaşlarımızın artan zorunlu iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmekteyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

SANAL KORONAVİRÜS SALGININA KARANTİNA

Salgın döneminde bilgi ve iletişim altyapısında eğitim, sağlık, bankacılık ve enerji olmak üzere kritik altyapıların hizmet sürekliliğini sağlamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi üzerinden anlık olarak trafikleri takip ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Son altı ayda, Covid-19 ve korona konulu, zararlı yazılım ve oltalama türündeki siber tehditlerle ilgili birçok önleyici faaliyeti yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Covid-19 ile alakalı 42 adet zararlı yazılım tespiti, 420 komuta kontrol merkezinin engellenmesi, 71 sahte video konferans uygulamasının tespiti ve engellenmesi, uzaktan yönetim servisleri ve ara yüzleri ile ilgili toplamda 5 bin 879 zaafın tespiti ve kapattırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.