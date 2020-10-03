Türk Lirası, dolar ve euro karşısında 2 gündür elde ettiği kazanımların ardından bugün yönünü yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde 7,73-7,72 bandından hareket eden dolar/TL , 7,76'dan seyrediyor.
Euro/TL ise 9,09'dan değerleniyor.
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Türk Lirası, dolar ve euro karşısında 2 gündür elde ettiği kazanımların ardından bugün yönünü yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde 7,73-7,72 bandından hareket eden dolar/TL , 7,76'dan seyrediyor.
Euro/TL ise 9,09'dan değerleniyor.
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